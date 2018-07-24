Госдума завершила налоговый маневр в нефтяной отрасли

Москва, , 11:56 — REGNUM Закон, завершающий проведение в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Так, с 1 января 2019 года в РФ будут постепенно снижаться экспортные пошлины на нефть. В течение шести лет они должны снизиться с 30% до 0%. Взамен пропорционально будет расти налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтедобытчиков, который зачисляется в бюджетную систему PФ.

Такие изменения необходимы сегодня, чтобы сократить выплаты из бюджета для нефтяников, отмечали в правительстве. Дело в том, что цена на продукты переработки нефти, меньше, чем на нефть, поэтому экспортные пошлины субсидируются из бюджета. Как отмечали в правительстве, ежегодно на эти цели уходит порядка 1,1 трлн рублей. Отмена экспортной пошлины позволит сохранить эти средства в бюджете.

Между тем для компаний, добывающих нефть и газовый конденсат на малых или выработанных участках недр, смогут рассчитывать на льготы по НДПИ. Помимо этого, действующие льготные ставки налога также будут сохранены и при добыче нефти на новых морских месторождениях, расположенных на Ямале.

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