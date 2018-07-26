ЕР собрала тысячу предложений по изменению пенсионной системы в регионах

Москва, , 19:39 — REGNUM Партия «Единая Россия» продолжает широкое обсуждение изменений в пенсионную систему с участием представителей разных уровней власти, экспертов, общественных и профсоюзных организаций. Жители российских регионов активно высказывают свое мнение, сообщают в пресс-службе партии. На 24 июля прошло 19 региональных и около 400 муниципальных обсуждений, в которых приняло участие более 15 тысяч человек. Все предложения собираются и обобщаются для подготовки поправок ко второму чтению законопроекта. Об этом заявил заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко.

«Озвученные на партийных площадках инициативы содержат предложения по повышению размера пенсий и качества жизни пенсионеров, по формированию списка актуальных для граждан предпенсионного возраста профессий, обеспечению развития системы адресного предоставления социальной помощи, расширению практики переобучения и проведения курсов компьютерной грамотности для людей старшего возраста, обеспечению качественного и максимально полного информирования населения по изменениям пенсионной системы в СМИ и другие», — рассказал Ревенко.

Он напомнил, что на региональных сайтах партии со 2 по 30 июля работает система сбора предложений по совершенствованию пенсионной системы в электронном виде.

«С начала обсуждения на данный момент поступило более тысячи предложений. При этом по числу предложений за последнюю неделю лидируют Вологодская область — 58 предложений, Костромская — 48, Мурманская — 39, Воронежская — 33, Удмуртская Республика — 26 предложений», — отметил Ревенко.

По его словам, большинство предложений жителей касаются обеспечения контроля за применением ратифицированной ранее 102-й Конвенции Международной организации труда, повышения ответственности работодателей от уплаты налогов и сборов, формирования государственной системы трудоустройства молодежи и лиц предпенсионного возраста.

«Кроме того, люди нередко предлагают открыть на сайте Пенсионного фонда РФ личный кабинет гражданина с разделом, в который включен онлайн-расчет его пенсии с подробным указанием всех составляющих расчета для данного гражданина», — добавил замсекретаря генсовета партии.

Жители предлагают устранить неофициальную занятость населения, повысить ответственность работодателей за нелегальное использование наемной рабочей силы и уход от уплаты налогов и страховых сборов.

Ревенко отметил, что при проведении площадок в ряде регионов также были выявлены лучшие практики. Так, в Мордовии лучшей практикой называют реализацию проекта «Статус-онлайн», в рамках которого пожилые люди и люди с ограниченными возможностями могут пройти обучение компьютерной, финансовой и юридической грамотности. В Липецкой области лучшей практикой называют содействие в организации собственного дела, переподготовки и повышения квалификации по специальностям, востребованным работодателями, для пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность, в регионе организовано профессиональное обучение по ряду профессий, проводятся на постоянной основе ярмарки вакансий.

«Граждане предлагают проработать запуск проекта «Наставничество» как одну из форм активного участия старшего поколения в жизни общества, запустить государственную систему трудоустройства молодежи, государственную систему занятости лиц предпенсионного возраста и государственную программу сохранения здоровья пожилого населения. Говорится об обеспечении выхода на пенсию с полным комплексным социальным пакетом (жилье, санитарно-курортное лечение, доступность транспорта, медицинское обслуживание)», — рассказал замсекретаря генсовета партии.

Также предлагается закрепить работу Школ активного долголетия, рассмотрение возможности снижения абонентской платы для пожилых граждан за занятия в спортивных секциях, группах здоровья, в плавательных бассейнах.