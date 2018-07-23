Курский депутат не стал декларировать 27 квартир жены, но сохранил мандат

Курск, , 13:11 — REGNUM Депутаты Курской областной думы шестого созыва не стали досрочно прекращать полномочия своего коллеги Игоря Астапова, не подавшего сведения о доходах своей супруги за 2016 год. Как сообщила пресс-служба облдумы, депутаты выслушали доклад представителя региональной прокуратуры, но не согласились с ним и проголосовали за то, чтобы оставить депутатские полномочия коллеги в силе.

Однако региональная прокуратура посчитала, что добилась успеха — ведь решение суда рассмотреть вопрос о лишении депутата полномочий было исполнено.

Ранее облдума отказывалась рассмотреть этот вопрос, ссылаясь на неясность судебного акта. И только по требованию прокуратуры голосование состоялось на думском заседании. Несмотря на то, что депутаты проголосовали за сохранения мандата Астапова, прокуратура пообещала продолжить надзорную деятельность за соблюдением антикоррупционного законодательства в регионе.

Астапов не представил сведения о расходах супруги в 2016 году на приобретение 27 квартир общей стоимостью более 38 млн рублей. Стоимость этой недвижимости превысила совокупный доход семьи за три года, предшествовавших отчетном периоду.

Региональные СМИ писали также о причинах, которыми депутат мотивировал свое нежелание декларировать многомиллионные покупки своей супруги:

«Сам Астапов подчеркнул: так как он не является депутатом, работающим на постоянной основе, то имел право не декларировать собственность супруги. Якобы закон это позволяет. В итоге за лишение мандата проголосовали четыре депутата, трое воздержались, 22 народных избранника были против», — сообщило радио «Курс».

Игорь Астапов в Курской областной думе представляет фракцию КПРФ. Он работал также в четвертом и пятом созывах регионального парламента, а в шестом созыве входит в постоянные комитеты по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, а также по социальной политике, здравоохранению и культуре.