Жители пригорода Якутска выйдут на митинг: «Что важнее: свиньи или люди?»

Якутск, , 10:12 — REGNUM Жители посёлка Марха в пригороде Якутска требуют провести качественную проверку деятельности расположенного рядом с населённым пунктам свинокомплекса. По документом предприятие работает так, как надо, и проверки проходит, но природа вокруг него чахнет, а живущие рядом люди больше не могут терпеть вонь, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Жители Мархи намерены 29 июля выйти на митинг с требованием изменить эту ситуацию.

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«Мы который год бьемся против отвратительного смрада, исходящего от свинокомплекса «Сибирь» и не дающего нам нормально жить, — рассказал житель Мархи News.Ykt.ru. — Пора поставить вопрос властям — что важнее: свиньи или люди?»

«Мы не можем вечерами открыть окна, чтобы проветрить дома, — со стороны свинокомплекса несется такая вонь, что невозможно дышать, — рассказала жительница этого же посёлка Татьяна Ларионова. — Проводят проверку, а все чисто. Как такое может быть, если даже невооруженным глазом видно, как губится природа вокруг этого свинокомплекса?»

Вокруг предприятия засыхают деревья, а вместо бывших раньше ягодными полян теперь зловонное болото, рассказывают люди.

«Непонятно, каким образом проводятся проверки. Погибло очень много берез. Ветер дует, и все микробы переносятся на мелиорацию, частный сектор и дачи», — рассказали также жители Мархи. По их мнению, земля, на которую сливает фекалии свинокомплекс, не восстановится даже через сто лет.

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Люди предполагают, что вонь стала невозможной из-за того, что в последние годы предприятие стало выращивать больше свиней, нарастило мощности. Житель Мархи Сергей Панфилов считает, что предприятие изначально расположили неверно с точки зрения розы ветров: запах от него идёт в основном в сторону населённого пункта.

«Мы, жители Мархи, не против производства, но оно должно соответствовать нормативам, ведь человеческое здоровье должно быть в приоритете, нежели коммерческая прибыль», — высказал мнение Сергей Панфилов.

Владелец свинокомплекса «Сибирь» Владимир Кабохин не отрицает, что запахи бывают, но, по его мнению, они не так сильны, что дышать невозможно. Департамент ветеринарии Якутии, проводя проверку предприятия, обнаружил нарушение санитарных требований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске запах от свинокомплекса сильно ощущался в районе аэропорта и нескольких районах города, в том числе Центральном. Принимать меры пришлось властям: руководство свинокомплекса своей вины не признавало.