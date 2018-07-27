Почему Алтай получит самую большую сумму компенсаций за рост цен на ГСМ

Москва, , 09:42 — REGNUM Алтайским аграриям будет выделена самая большая сумма компенсации в связи с удорожанием цен на горюче-смазочные материалы. Согласно проекту правительственного постановления, поступившему в Госдуму РФ, регионы получат 336 млн руб., тогда как аграриям Ростовской области полагается 311 млн руб., Оренбургской области — 237 млн руб., Республике Крым — 49,5 млн руб.

Извещая об этом, новое алтайское руководство поспешило намекнуть, мол, это оно постаралось, проведя ряд встреч и переговоров с федеральными чиновниками в Москве.

«Я поднимал этот вопрос на встрече с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, в ходе рабочих встреч с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Гордеевым и министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Я особо акцентировал внимание в ходе общения на стоимости нефтепродуктов. Как вы знаете, на федеральном уровне принято решение о компенсации части затрат, которые понесли сельхозтоваропроизводители в связи с увеличением цены на ГСМ. Ожидается, что дополнительные средства федерального бюджета поступят в край в августе — сентябре, что позволит поддержать темпы проведения уже уборочной кампании», — заявил на днях врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

Но если судить по словам первого вице-спикер Александра Жукова («Eдиная Россия»), заявившего, что в распределении этих денег сохранена та же пропорция, что и в распределении субсидий на погектарную поддержку по субъектам, то выходит, дело вовсе не в теперешних заслугах краевых чиновников.

Напомним, врио губернатора в Алтайский край был назначен президентским указом в конце мая 2018 года, а рекордные 880 миллионов рублей погектарной поддержки из федерального бюджета Алтайский край получил в начале 2018 года. Сопоставимую с этой суммой поддержку (чуть более 500 миллионов) получили только три региона: Омская, Оренбургская и Саратовская области.

Впрочем, даже такая, казалось бы, внушительная сумма оказала весьма посредственное влияние на экономическое положение алтайских аграриев. По словам фермера из Ребрихинского района Владимира Жданова, поддержка эта составила примерно 150 рублей на гектар.

«Меньше, чем стоимость бутылки водки, а цены на пшеницу, подсолнечник и гречку рухнули, денег на закупку ГСМ по 45 рублей явно не хватает», — пояснил он.

Напомним, доля затрат на ГСМ в производстве сельхозпродукции в среднем составляет 10−20%. По разным оценкам, это делает продукцию дороже примерно на 10−15%. Фермеры считают, что для нормального развития цена на дизельное топливо должна быть на уровне 12−16 руб. за литр, а сегодня она достигает 44−47 рублей. Если на удорожание топлива наложится ещё и повторение прошлогодней ситуации с обрушением цен, крестьяне будут вынуждены разоряться и уходить с рынка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, цена моторгого топлива в России наиболее заметно стала расти в апреле — мае, как раз тогда, когда аграрии наиболее всего нуждались в ГСМ для проведения уборочной кампании.

На днях российское правительство издало проект распоряжения о распределении 5 млрд рублей ассигнований из резервного фонда (правительства РФ) на госпрограмму развития сельского хозяйства, регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Эти средства дополнительные предлагается выделить в связи с удорожанием цен на горюче-смазочные материалы.

Первый вице-спикер Александр Жуков («Eдиная Россия») предложил распределить эти деньги аналогично распределению субсидий на погектарную поддержку по субъектам.

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