Материалы с тегом «Сара Вагенкнехт»
Политик Вагенкнехт предложила заморозить конфликт на Украине
Недавно покинувшая немецкую Левую партию и основавшая собственную политик Сара Вагенкнехт предложила договориться о прекращении огня и заморозке украинского конфликта по всей нынешней линии соприкосновения. Она заявила об этом 24 февраля в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Первый шаг...
24 февраля 2024
В бундестаге заявили о рисках для Германии из-за поставок ракет Taurus ВСУ
Поставка немецких крылатых ракет Taurus Украине приведёт к дальнейшей эскалации украинского конфликта и принесёт войну на территорию Германии. Об этом 24 февраля заявила немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт в опубликованном в соцсети Х (ранее Twitter) интервью журналисту Паулю...
24 февраля 2024
Вагенкнехт не исключила коалиции с бывшей партией Меркель
Немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт не исключила возможности коалиции возглавляемой ею партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который ранее возглавляла экс-канцлер Германии...
10 февраля 2024
Съезд партии Вагенкнехт в Германии начался с благодарности Красной армии
Первый в этом году съезд партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) открыли с благодарности Красной армии за освобождение узников концентрационных лагерей. С таких слов начала выступление новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан. Трансляцию вели на сайте партии...
27 января 2024
В бундестаге сочли странным молчание ФРГ из-за культа Бандеры на Украине
Входящая в коалиционной правительство Германии партия «Зелёные» явно не беспокоится из-за того, что на Украине создают культ сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры, если не возражает против этого, заявила 27 января депутат бундестага Сара Вагенкнехт, выступая на учредительном съезде партии...
27 января 2024
В Германии посоветовали Киеву отказаться от территорий и стремления в НАТО
Украина ради достижения мира с Россией должна отказаться от территорий и от вступления в НАТО. Об этом 16 января заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью телеканалу Tagesschau. «Во-первых, это отказ от перспективы вступления в НАТО, во-вторых, вероятны территориальные уступки», — сказала...
16 января 2024
Партия Вагенкнехт может опередить СДПГ Шольца на выборах, показал опрос
Партия критикующей поставки оружия Украине и антироссийские санкции Сары Вагенкнехт «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) способна набрать больше голосов на следующих парламентских выборах в Германии, чем правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа...
12 января 2024
В бундестаге назвали пустой болтовнёй попытки Запада улучшить позиции Киева
Сложившаяся в зоне боевых действий на Украине ситуация показывает, что разговоры о том, что для более выгодных переговорных позиций Киева Западу нужно поставлять украинской стороне больше вооружений, оказались пустой болтовнёй. Об этом 8 января заявила журналистам в Берлине немецкий политик...
8 января 2024
Немецкий политик Вагенкнехт учредила собственную партию
Немецкий политик Сара Вагенкнехт 8 января провела учредительное заседание созданной ею партии. Об этом она сообщила в соцсети Facebook (принадлежит Meta — организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Мы основываем новую партию в Берлине», — сообщила Вагенкнехт. Хотя организацию депутат...
8 января 2024
В Берлине прошёл митинг за мирное урегулирование на Украине и в Израиле
В Берлине 25 ноября прошло многотысячное шествие против поставок оружия на Украину и за дипломатическое решение конфликтов на территории Украины и Израиля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента. Митинг организовала политик Сара Вагенкнехт. По данным руководителей акции...
25 ноября 2023
Вагенкнехт заявила, что не хочет быть председателем собственной партии
Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила в интервью телеканалу ARD, что не хочет становиться председателем партии, над созданием которой она сейчас работает. «Я исхожу из того, что кто-то другой будет председателем партии, потому что у меня нет права сейчас делать и определять всё в этой партии»...
11 ноября 2023
Немецкий политик заявила об ущербе Германии от антироссийских санкций
Антироссийские санкции нанесли больше всего вреда Германии. Об этом 27 октября заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью газете Die Welt. «Ни одно другое правительство не реализует антироссийские санкции таким саморазрушительным образом, как наше», — сказала Вагенкнехт. Она добавила, что...
27 октября 2023
Немецкие политологи оценили перспективы новой партии Сары Вагенкнехт
Создание новой партии Германии под руководством Сары Вагенкнехт приведёт к серьёзному ослаблению оппозиции в стране, а сама Вагенкнехт так и останется не более чем ярким и харизматичным оратором. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политический аналитик Александр Сосновский. Ранее...
24 октября 2023
В Германии создали партию, выступающую «за здравомыслие и справедливость»
Немецкий политик Сара Вагенкнехт 23 октября объявила о выходе из состава партии «Левые» и сообщила о создании новой политической структуры, которая намерена выступать за «здравомыслие и справедливость». Членами новой партии станут ещё 10 немецких политиков, также покинувшие ряды «Левых» 23 октября...
23 октября 2023
Депутат бундестага Вагенкнехт: Зеленскому придётся договариваться с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся пойти на компромисс с Россией из-за провала контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделала депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт 10 сентября в интервью Neue Zürcher Zeitung. По мнению Вагенкнехт, украинскому лидеру следует...
новость часа
11 сентября 2023
Депутат бундестага от левых Сара Вагенкнехт намерена создать свою партию
Собственную партию решила основать депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт, известная критикой политики правительства по отношению к украинскому конфликту. Об этом 9 сентября сообщает немецкая газета Bild. В конце августа Вагенкнехт стала третьим по популярности политиком в...
10 сентября 2023
В Германии выступили против присуждения Зеленскому премии Карла Великого
Президент Украины Владимир Зеленский недостоин присуждения международной премии имени Карла Великого. Такое мнение в интервью изданию Funke высказала депутат парламента Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт. Она подвергла критике такое решение германских властей. Политик подчеркнула, что тот...
5 мая 2023