Берлин, 3 октября, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Демонстрация против поставок оружия Киеву и за мирное урегулирование конфликта на Украине состоялась в Берлине, её приурочили ко дню германского единства. Об этом 3 октября сообщил немецкий журнал Focus.

Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Акция приурочена ко дню германского единства, который празднуется 3 октября, в день падения Берлинской стены в 1991 году. В митингах и шествиях приняли участие тысячи людей, по данным полиции, не менее 10 000 демонстрантов собрались на митинг, который состоялся на площади в парке Тиргартен перед Колонной Победы.

Организаторами акции выступили левые движения, в том числе депутат бундестага от партии «Левые» Зерен Пелльманн и лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, а также ряд других политиков, лидеров профсоюзов и выступающих за мир организаций. Ключевые требования, выдвинутые демонстрантами, — никаких поставок вооружения Украине, а также Израилю, мирное урегулирование конфликтов путём переговоров и дипломатии, а также отказ от размещения американских ракет средней дальности в Германии.

«НАТО занимается войной и геноцидом — солидарность с Донбассом и Газой!», «Европа без атомного оружия!», «Дипломаты, а не гранаты!», «Остановите немедленно войну — нет поставкам оружия Украине!», «Мы хотим мира! Нет американским ракетам средней дальности в Германии!», — такие надписи можно было увидеть на плакатах и транспарантах участников акции.

Отмечается, что акция носила исключительно мирный характер, никаких беспорядков или столкновений с представителями полиции не наблюдалось.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, Германия не находится в состоянии войны с Россией, как это заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, а любые шаги, которые могут привести к эскалации, нежелательны. Котре подчеркнул, что считает слова Бербок ужасной ложью, обостряющей ситуацию и ведущей к эскалации.

В июле канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решения немецкого руководства по Украине, по его мнению, принимаются таким образом, чтобы украинский конфликт не привёл к обострению отношений России и НАТО и не перерос в войну между РФ и Североатлантическим альянсом. При этом он подчеркнул, что Берлин продолжит поставлять вооружения и военную технику киевскому режиму.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что отношения между Москвой и Берлином могут восстановиться и нормализоваться, но подчеркнул, что в этом вопросе всё зависит от немецкой стороны. При этом 5 июня президент России Владимир Путин не исключил, что отношения между РФ и ФРГ могут окончательно разрушиться из-за поставок немецкого оружия Украине.