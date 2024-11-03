Берлин, 3 ноября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Депутаты бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) потребовали разъяснений от правительства канцлера Германии Олафа Шольца в связи с сообщениями о присутствии немецких военных на Украине. Текст письма появился в воскресенье, 3 ноября.

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Народные избранники сослались на исследование издания Business Insider. В нём говорится, что военнослужащие ФРГ с начала лета находились на Украине и консультировали Киев, как получать вооружение в обход правительства ФРГ. Их отозвали в середине сентября.

«По нашему мнению, пребывание солдат бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной конфликта», — процитировало документ издание Lenta.ru.

Представители BSW призвали правительство сделать всё возможное, чтобы не допустить расширения конфликта и добиться прекращения огня на Украине. Они также ожидают разъяснений в связи с нахождением немецких военных на Украине, так как Шольц неоднократно обещал, что не отправит бойцов бундесвера в эту страну.

Как передавало ИА Регнум, Шольц в мае заявил, что Германия не хочет отправлять немецких военных на Украину. Он также назвал безрассудной идею Киева о создании беспилотной зоны над контролируемой им территорией, так как это спровоцирует войну Запада с Россией.

В сентябре депутаты фракции «Альтернатива для Германии» потребовали от правительства разъяснить сообщения, что украинские формирования, вторгшиеся в Курскую область, используют немецкие танки. Авторы обращения выразили беспокойство, что это может пробудить у российского народа исторические воспоминания о противостоянии с нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны, в том числе о Курской битве 1943 года.

В октябре немецкая газета Bild сообщила, что Германия прекратила поставлять на Украину тяжёлую бронетехнику. Это объяснили сокращением запасов техники в ФРГ, а также утратой веры в то, что украинская армия способна в скором времени начать контрнаступление.