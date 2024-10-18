Берлин, 18 октября, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Ряд немецких политических партий Германии в случае объединения в коалицию может включить в декларативную договорённость соглашение о запрете на поставки вооружений киевскому режиму. Об этом 17 октября сообщило немецкое издание Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум Сара Вагенкнехт

Коалиция может быть представлена «Христианско-демократическим союзом» (ХДС), «Социал-демократической партией Германии» (СДПГ) и «Союзом Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ).

Член СДПГ Олаф Шольц регулярно высказывается в пользу ограниченных поставок вооружений Украине, по его словам, избирательно и осторожно подходя к этому вопросу. Председатель ХДС Фридрих Мерц заявлял о необходимости поиска мирного урегулирования украинского конфликта и прекращения огня. При этом ранее он критиковал Шольца за отказ предоставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

Как утверждает Spiegel, лидер ССВ Сара Вагенкнехт считает возможным достижение мира на Украине дипломатическим путём без поставок западного оружия киевскому режиму. Уточняется, что Вагенкнехт планирует закрепить эти пункты в окончательном коалиционном соглашении, однако перспективы для достижения консенсуса между партиями не столь оптимистичны из-за разногласий взглядов по конфликту на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее кандидат на пост канцлера ФРГ от ХДС Фридрих Мерц обвинил Шольца в отсутствии стратегического видения и призвал передать Украине ракеты Taurus, если Вооружённые силы России не прекратят наносить удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

21 сентября Шольц в очередной раз отверг возможность поставок Берлином ВСУ немецких крылатых ракет Taurus с дальностью полёта около 500 км. Он подчеркнул, что будет продолжать придерживаться этой позиции, и отметил необходимость изучить возможности мирного разрешения украинского конфликта.

В начале октября в Берлине прошла многотысячная демонстрация против поставок оружия киевскому режиму и за мирное урегулирование конфликта на Украине. Организаторами акции, приуроченной ко дню германского единства, выступили в том числе лидер ССВ Сара Вагенкнехт и депутат бундестага от партии «Левые» Зерен Пелльманн. Акция носила исключительно мирный характер, никаких беспорядков или столкновений с представителями полиции не наблюдалось.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не влияет на ход специальной военной операции, а поставки вооружений Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку.