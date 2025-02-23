Берлин, 23 февраля, 2025, 23:39 — ИА Регнум. Партию «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) назвала антивоенной силой, её лидер Сара Вагенкнехт, выступая 23 февраля перед сторонниками на мероприятии, посвященном выборам в бундестаг.

Global Look Press/Stefanie Loos/dpa

Вагенкнехт отметила, что ССВ выступает против вооружения ФРГ и отправки немецких солдат в другие страны, включая Украину, а ведущие политические силы Германии сделали все, чтобы ССВ не попал в парламент.

«Им не нужна последовательная антивоенная партия, партия, которая определенно не согласится на пакеты перевооружения или миссии бундесвера, будь то на Украине или где-то еще, они хотят не допустить нас в бундестаг всеми возможными способами. Мы пока не знаем, удалось ли им это», — подчеркнула Вагенкнехт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Голосование длилось с 08:00 по местному времени (10:00 МСК) до 18:00 (20:00 МСК). ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Судьба «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» пока под вопросом, первый экзитпол показал, что у неё 4,7% голосов. Затем опрос скорректировали и сейчас партия набирает нужные для прохода в бундестаг 5% голосов.