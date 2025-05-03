Берлин, 3 мая, 2025, 05:52 — ИА Регнум. Большой ошибкой Европы лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала отсутствие желания урегулировать украинский конфликт мирным путём. Об этом политик заявила 2 мая на своей странице в соцсети X.

ИА Регнум Сара Вагенкнехт

«Большой ошибкой Европы является то, что она сама активно не проявила дипломатических усилий и теперь ей придется платить по счетам за проигранную опосредованную войну», — написала Вагенкнехт.

При этом политик указала, что США смогли заключить соглашение с Украиной и обеспечить себе доступ к украинским сырьевым ресурсам.

«А я думала, что для опирающегося на ценности Запада всегда были важны только свободы и демократия?» — отметила Вагенкнехт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович указал, что процесс украинизации Европы идёт полным ходом, и его уже сложно остановить, а закончиться он может трагично. По мнению аналитика, остаётся надежда лишь на то, что противовес украинизации в Европе появится в Польше.

Подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского с его европейскими союзниками в саботаже процесса по урегулированию конфликта с Россией.

В свою очередь, лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз делает всё для срыва мирных переговоров по Украине, стремясь помешать позитивным шагам России. Политик также отметил, что Франция могла бы содействовать достижению мира на Украине, если бы освободилась от влияния ЕС.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже указывал на то, что Евросоюз стремится помешать разрешению конфликта на Украине.

По мнению политолога, ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, Брюссель пытается сорвать переговоры по Украине, так как недоволен тем, что ЕС не участвует в них. Кроме того, Евросоюз раздражен контактами между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. По словам эксперта, многие посчитали, что это уступки со стороны главы Белого дома.