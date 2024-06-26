Берлин, 26 июня, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Возможное вступление Украины в Евросоюз окажет разрушающее воздействие на сообщество, так как страна не соответствует критериям. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в ходе пресс-конференции.

Известия/ Тарас Петренко

Парламентарий отметила, что её партия BSW отвергает возможность вступления Украины в ЕС, поскольку условия для этого не соблюдены.

«Для этого присоединения полностью отсутствуют элементарные экономические предпосылки. В стране свирепствует коррупция, недостаточно развито правовое государство. Может ли она действительно стать частью ЕС? Этим ЕС разрушил бы сам себя», — заявила Вагенкнехт.

По её словам, все перспективы вступления Украины в ЕС крайне маловероятны, пока там не наступит мир. При этом она подчеркнула, что Запад даже не пытается приблизить окончание конфликта.

Депутат добавила, что поддержка стремления Украины в ЕС со стороны правительства Германии безответственна, поскольку переговорный процесс о вступлении обойдётся немецким налогоплательщикам в миллиарды евро.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня ЕС начал формальные переговоры с Украиной о вступлении. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Киев должен будет полностью принять и продолжать реализовывать реформы, касающиеся законодательной деятельности и соблюдения прав человека.

В начале июня этого года стало известно, что Еврокомиссия инициирует начало переговоров в июне, пока председательство не перешло от Бельгии к Венгрии.

В мае Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины. Будапешт объяснил решение необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине. Премьер-министр Виктор Орбан отмечал, что ЕС совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Он заявлял, что венгерские власти не допустят вступления этой страны в Евросоюз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года отмечал, что Украина станет для ЕС грузом, который ему не удастся поднять. Представитель Кремля указал, что Евросоюз развалится, если в него примут Киев.