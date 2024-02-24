Берлин, 24 февраля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Недавно покинувшая немецкую Левую партию и основавшая собственную политик Сара Вагенкнехт предложила договориться о прекращении огня и заморозке украинского конфликта по всей нынешней линии соприкосновения. Она заявила об этом 24 февраля в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Serhat Kocak/Global Look Press Сара Вагенкнехт

«Первый шаг — согласовать прекращение огня и заморозить конфликт по нынешней линии фронта. Если этого не сделать, то ситуация, скорее всего, станет ещё менее выгодной для Украины», — сказала она.

После этого политик предложила провести переговоры об освобождённых Россией территориях.

«Если один говорит, что хочет вести переговоры, то почему мы не пытаемся тоже так поступать?» — задалась вопросом Вагенкнехт.

Она напомнила, что киевские власти в 2022 году выпустили указ, запрещающий им вести переговоры с Москвой, в то время как Россия такого рода документов не принимала.

Она также предположила, что в будущем могла бы появиться возможность решить вопрос о принадлежности территорий, «как было в Сааре после Второй мировой войны».

В 1954 году на референдуме в немецкой федеральной земле Саар более 96% его участников высказались против независимости, что оставило регион в составе ФРГ.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля американское издание Responsible Statecraft рекомендовало Киеву начать переговоры с Россией, пока Украина ещё существует. Отмечалось, что ВСУ полностью истощены за два года конфликта, а Украина может исчерпать военные ресурсы, сделавшись уязвимой для сокрушительного контрудара армии России.

Ранее в этот же день профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что Россия освободит ещё больше территорий перед началом переговоров с киевскими властями. По его словам, боевые действия не продлятся до 2025 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 22 февраля заявил, что Москва готова вести переговоры по украинскому кризису, однако этому мешают высокомерие Запада и его заряженность на русофобию. По словам главы МИД, западные страны не хотят серьёзного диалога по реальным проблемам, созданным ими на Украине.

Президент России Владимир Путин 20 февраля вновь подчеркнул, что российская сторона никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины. Глава государства отметил, что киевские власти сами прервали этот диалог по прямой команде из Лондона и Вашингтона.