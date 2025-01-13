Бонн, Германия, 13 января, 2025, 06:34 — ИА Регнум. Предвыборную программу, в которую вошли требования возобновить поставки газа из России и перемирие в украинском конфликте, приняла германская партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) на съезде в Бонне. Об этом 12 января сообщил телеканал ZDF.

Иван Шилов ИА Регнум Сара Вагенкнехт

Уточняется, что документ принят практически единогласно — из примерно 600 делегатов только один проголосовал против и ещё два воздержались. Партия требует установить на Украине режим перемирия без предварительных условий и считает необходимым вернуться к закупкам газа из России.

«Мы должны организовать наш импорт энергоресурсов, снова руководствуясь просто критерием самых низких цен, а не двойных стандартов и идеологии», — подчеркнула на съезде лидер BSW Сара Вагенкнехт.

Кроме того, в миграционной политике партия предлагает рассматривать заявления на предоставление убежища в Германии за пределами Евросоюза. Также делегаты одобрили создание собственного фонда.

Досрочные парламентские выборы в ФРГ состоятся 23 февраля. Согласно последним опросам общественного мнения, за BSW готовы отдать свои голоса от 4 до 7% избирателей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель намерена восстановить поставки российского газа по сохранившейся нитке «Северного потока — 2».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Таким образом, из строя вышли обе нитки «СП» и одна из двух ниток «СП-2».

3 января депутат парламента Германии Севим Дагделен от партии «Союз Сары Вагенкнехт» призвала власти ФРГ прекратить делать «денежные подарки» Киеву после того, как тот перекрыл транзит газа через Украину, и запустить подачу топлива по сохранившейся нитке трубопровода «Северный поток — 2».

Отмечается, что после прекращения поставок российского газа в Европу через Украину цены на это топливо в ЕС выросли до 540 долларов за 1 тыс. куб. м.