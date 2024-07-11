Берлин, 11 июля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) считает безумием планы США развернуть на территории Германии дальнобойное американское оружие. Она заявила об этом 11 июля, её слова привело издание Der Spiegel.

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Вагенкнехт отметила, что размещение на немецкой территории дополнительных ударных ракет не повысит безопасность Германии, а приведёт только к росту риска превращения страны в театр военных действий с «ужасными последствиями» для её жителей.

«Это безумие должно быть наконец остановлено», — заявила она, уточнив, что конфликт на Украине можно разрешить только путём мирных переговоров, а не новой гонкой вооружений.

Депутат бундестага также заявила о необходимости восстановить договоры о разоружении, обеспечивавшие безопасность в Европе после завершения Холодной войны.

«И нам нужно такое правительство ФРГ, представляющее экзистенциальные интересы нашей страны, а не подчиняющееся желаниям Соединённых Штатов, которые напрямую не затронут последствия большой европейской войны», — заключила она.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Пентагона 10 июля сообщила о планах США начать в 2026 году размещать на немецкой территории дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. В американском минобороны уточнили, что у этих систем будет значительно большая дальность действия, чем у размещённых в Европе сейчас.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 июля назвал ошибкой решение Вашингтона о размещении ракет на германской территории. Он подчеркнул, что в этом случае речь идёт о крайне дестабилизирующих действиях, которые прямо грозят международной безопасности и стратегической стабильности.

Позднее в этот же день заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Москва в военном ключе ответит на размещение дальнобойных ракет в Германии. Дипломат добавил, что эти планы Вашингтона преследуют цель нанести ущерб России и являются одним из звеньев эскалации.