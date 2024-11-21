Берлин, 22 ноября, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является «громкой пощёчиной» канцлеру Германии Олафу Шольцу и главе немецкого МИД Анналене Бербок. Об этом заявила глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Иван Шилов ИА Регнум Сара Вагенкнехт

«Почти треть поставок оружия для израильской армии осуществляется из Германии, а за последний год — около половины. Что ещё нужно, чтобы немецкие власти прекратили пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху в Газе?» — написала Вагенкнехт в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Лидер партии считает, что уже давно назрело решение о введении эмбарго на поставки оружия Израилю.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также на трёх лидеров движения ХАМАС. Он заявил, что они должны понести уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности.

МУС 21 ноября выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. В международном суде полагают, что высшие чины Израиля совершили «преступления против человечности». В частности, власти использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.

В сентябре в интервью агентству Bloomberg Анналена Бербок оправдала действия Израиля на Ближнем Востоке. По словам главы МИД ФРГ, любая страна вела бы себя так же, если бы оказалась на месте Израиля. Также Бербок подчеркивала, что ФРГ не поставляет оружие, которое может быть использовано в боевых действиях в секторе Газа.

В ноябре Олаф Шольц заявил, что не поддерживает прекращение огня в секторе Газа. Канцлер осудил нападение ХАМАС. Израиль имеет право защищаться, добавил он.