Берлин, 24 февраля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Поставка немецких крылатых ракет Taurus Украине приведёт к дальнейшей эскалации украинского конфликта и принесёт войну на территорию Германии. Об этом 24 февраля заявила немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт в опубликованном в соцсети Х (ранее Twitter) интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру.

Alf van Beem

По словам Вагенкнехт, поставки немецких крылатых ракет не помогут Украине, так как, по её мнению, постоянное продление конфликта — это не помощь и не защита.

«Вы серьёзно думаете, что, если мы поставим ещё больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать?» — задалась вопросом политик.

Она отметила, что передача киевским властям дальнобойного оружия не сможет помочь украинской армии, а будет только способствовать затягиванию конфликта и росту числа жертв.

«Я считаю это полным сумасшествием. Если мы принесём войну немецким оружием в Россию, мы принесём войну в Германию», — добавила Вагенкнехт.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля бундестаг отклонил резолюцию фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о передаче Киеву ракет Taurus. За резолюцию отдали голоса 182 парламентария, 480 проголосовали против и ещё пятеро воздержались.

Позднее в этот же день бундестаг одобрил резолюцию о поставках дальнобойных систем вооружения Украине. Её поддержали 382 депутата, 284 проголосовали против и двое воздержались. В документе ракеты Taurus не упоминаются прямо.

Издание Politico 21 февраля написало, что некоторые политические круги стран Запада рассчитывают восстановить сотрудничество с Россией по окончании украинского конфликта. Отмечалось, что именно поэтому в западных государствах затягивают вопросы о поставках Киеву ракет дальнего действия, к примеру немецких Taurus.