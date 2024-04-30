Берлин, 30 апреля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит канцлер Олаф Шольц, обошла правую партию «Альтернатива для Германии» по рейтингу впервые с лета 2023 года, набрав 17%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телеканалом NTV.

Flashpic/Global Look Press Олаф Шольц

Согласно полученным в результате исследования данным, СДПГ поднялась на второе место, АдГ опустилась на третье, набрав 16%. Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — лидера опроса — составил 30%.

Четвёртое место занял «Союз 90/Зелёные», чей рейтинг составил 12%. Свободная демократическая партия набрала пять процентов. Рейтинг «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» составил четыре процента, рейтинг «Левых» — три процента.

В опросе участвовали 2505 человек.

Как сообщало ИА Регнум, согласно проведённому 15–18 марта в Германии соцопросу, СДПГ находилась на третьем месте среди партий, её рейтинг составил 16%. Лидировал блок ХДС/ХСС (29,5%), второе место было у АдГ (19,5%). Опрос провёл институт Insa.

Рейтинг социал-демократов вырос на полтора процентных пункта, отметили социологи. Как сообщило издание Bild, рейтинг СДПГ и АдГ вырос, поскольку Шольц выступил против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину.

По данным газеты Handelsblatt, Шольц 27 апреля заявил, что Киев получит Taurus только в том случае, если Германия будет контролировать цели ВСУ. Это будет означать, что Германия окажется втянутой в боевые действия. При этом немецкие высокопоставленные военные обсуждали возможность атаки на Крымский мост с помощью Taurus. Эти угрозы президент России Владимир Путин назвал фантазиями.

Рейтинг Шольца как политика, по итогам опроса Der Spiegel, проведённого в конце года, снизился в декабре на 14 процентных пунктов. В списке из 20 политиков он опустился на 14-ю строчку, потеряв в рейтинге больше всех.

Не так сильно — на четыре позиции — снизились рейтинги главы МИД Германии Анналены Бербок и министра внутренних дел Нэнси Фезер. Первое место занял президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, второе — министр обороны Борис Писториус.