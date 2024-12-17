Берлин, 17 декабря, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Выступающая против военной помощи Украине глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт будет выдвинута на пост канцлера ФРГ на предстоящих выборах. Об этом сообщил генеральный секретарь партии Кристиан Лайе.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/TASS

«На предстоящих выборах в бундестаг Сара Вагенкнехт выступит в качестве кандидата на пост канцлера от Союза Сары Вагенкнехт (ССВ)», — указано в сообщении.

Лайе уточнил, что шансов одержать победу на этих выборах у партии мало, так же как и у «Зелёных» или АдГ. Однако, по его словам, участие в выборах позволит лишить других кандидатов несправедливого преимущества.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Согласно законодательству Германии, в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Пресс-служба президента ФРГ сообщила о его одобрении даты 23 февраля 2025 года для проведения досрочных выборов в парламент.

Политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что по итогам досрочных выборов в немецкий парламент, скорее всего, победу одержит партия Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС), а новым канцлером ФРГ станет кандидат от ХДС Фридрих Мерц. Но единоличного большинства у ХДС не будет, что вновь приведёт к созданию трёхсторонней неустойчивой коалиции, сказал эксперт.