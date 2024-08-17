Берлин, 17 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт предложила создать комиссию по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы определить, какую роль сыграло в подрывах правительство Германии.

Dominik Butzmann/Global Look Press

Комиссия должна быть создана в том числе в связи с опубликованием новых данных американскими СМИ, заявила депутат. Если окажется, что власти Германии заранее знали о планах подорвать газопроводы, это будет «скандал века», отметила Вагенкнехт.

«Подрыв «Северного потока» был террористической атакой на наше энергоснабжение. Правительство Германии до сих пор ничего не предприняло для прояснения ситуации, и это усиливает подозрения в причастности к скандалу правящей коалиции», — сказала депутат в интервью медиагруппе Funke.

Вагенкнехт предположила, что власти ФРГ скрывают факты, чтобы не ухудшить и без того непростое отношение сограждан к Украине, поскольку Берлин намеревается продолжать оказывать Киеву военную и иную помощь.

Если окажется, что газопроводы были подорваны по одобренному главой киевского режима Владимиром Зеленским плану руководителей ВСУ, то это не Германия должна оказывать Украине помощь, а Киев — возмещать Берлину ущерб, добавила депутат.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что идея взорвать «Северные потоки» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии.

Издание отметило, что Зеленский лично одобрил план, однако в последний момент объявил об отмене операции, когда о планах Киева узнало ЦРУ, но экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и внёс свои коррективы в разработанный план.

Британский эксперт Александр Меркурис ранее отмечал, что появление в западной прессе публикаций о причастности главы киевского режима к подрыву «Северных потоков» говорит о подготовке смены в руководстве Киева.

Газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.