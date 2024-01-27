Берлин, 27 января, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Первый в этом году съезд партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) открыли с благодарности Красной армии за освобождение узников концентрационных лагерей. С таких слов начала выступление новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан. Трансляцию вели на сайте партии.

Global Look Press

«Одна лишь Красная армия принесла в жертву 13 миллионов солдат, чтобы освободить всех, кого поработил и ослепил режим национал-социалистов; они отдали за это свои жизни. И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время», — заявила Дан.

Она подчеркнула, что, вопреки утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, концлагерь «Аушвиц» освободили советские солдаты, а не представители союзных армий.

«Величайшее преступление в истории человечества было совершено немцами. И я считаю важным подчеркнуть, что сегодня создается партия, которая стремится сохранить память об этом и сделать из этого выводы», — отметила журналистка.

Создание Освенцима стало возможным только в тени мировой войны, поэтому так важно иметь в парламенте хотя бы одну последовательную партию мира, подчеркнула Даниэла Дан.

В апреле 2022 года Дан стала одной из тех, кто подписал открытое письмо с просьбой к федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять оружие на Украину. Также в письме канцлера просили призвать киевский режим прекратить военное сопротивление.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января Германия признала историческую ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда. Об этом заявили в министерстве иностранных дел.

В день 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда Германия вспоминала ужасы и страдания, которые принёс вермахт Ленинграду и его жителям. В результате осады города погибло более миллиона человек.

Сам Ленинград и его жители страдали от голода, террора и неизмеримых страданий. Как жестокий акт против целого города и его населения это ужасное военное преступление до сих пор даёт о себе знать, подытожили в дипведомстве Германии.