Берлин, 3 июня, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Решение использовать немецкое оружие против целей на территории России должен публично объяснить канцлер Германии Олаф Шольц. Такое заявление сделала 2 июня депутат бундестага Сара Вагенкнехт медиагруппе Funke.

Иван Шилов ИА Регнум Сара Вагенкнехт

Вагенкнехт призвала Шольца выступить с официальным заявлением о резкой смене курса по применению оружия ФРГ по территории России. Политик пояснила, что тот, кто принесёт войну в Россию с помощью немецкого оружия, принесёт её в итоге на территорию Германии.

«Вместо благоразумия очередное фиаско, самопровозглашённый канцлер мира становится угрозой безопасности для нашей страны. Я, как и миллионы немцев, боюсь дальнейшей эскалации, которая когда-нибудь может закончиться третьей мировой войной», — отметила Вагенкнехт.

Политик указала, что идея председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) о взятии на учёт около 900 тыс. резервистов в Германии вполне вписывается в развитие создавшейся ситуации, которое Вагенкнехт назвала «крайне опасным».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным издания Politico, канцлер Германии Олаф Шольц выступает за снятие ограничений для Украины в рамках использования ею западного оружия для ударов по территории России. Politico также привело заявление пресс-секретаря Шольца Штеффена Хебестрайта, который отметил, что не может раскрыть подробности тех договоренностей, которые были достигнуты Берлином и Киевом по вопросу использования немецкого оружия.

В начале мая Киев попросил Вашингтон снять ограничения на использование оружия США для ударов вглубь России. Запрос от Киева поступил на фоне продвижения Вооружённых сил РФ в Харьковской области.

30 мая газета Politico написала, что президент США Джозеф Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но только возле границ Харьковской области. Газета The New York Times (NYT), в свою очередь, отметила, что Пентагон начал разрабатывать точные рекомендации для Киева о том, куда могут наносить удары оружием, полученным от Соединённых Штатов.

Как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, целями для ударов ВСУ американским оружием вглубь территории России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы ВС РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия даст соразмерный ответ и обеспечит свою безопасность на фоне прозвучавших на Западе призывов снять ограничения на использование Киевом западного оружия.