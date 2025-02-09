Берлин, 9 февраля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Правительство Германии во главе с Олафом Шольцем не должно дожидаться шагов Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине, а самостоятельно помогать завершению конфликта. Об этом 9 февраля заявила лидер объединения «Союз Сары Вагенкнехт» депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью T-online.

FILIP SINGER/EPA/TASS

По ее словам, Берлин фактически просто ждет, что боевые действия на Украине завершатся благодаря влиянию американского президента Дональда Трампа. Любой конфликт можно завершить только путем переговоров, отметил политик, добавив, что Киев уже не сможет вернуть утраченные территории. Сейчас необходимо попытаться заставить оружие замолчать на существующей линии фронта.

По мнению Вагенкнехт, Трамп способен остановить конфликт. При этом она призналась, что считает американского президента «довольно непредсказуемым».

«И именно поэтому мне хотелось бы видеть федеральное правительство, которое самостоятельно предпринимает усилия для достижения мира», — заявила Вагенкнехт.

В том, что Германия не сделала для прекращения огня всего, что от неё зависело, виноват Шольц, который не проводит самостоятельную внешнюю политику, подчеркнула политик. Она напомнила о мирном плане по урегулированию ситуации на Украине, предложенном Бразилией и Китаем и одобренном Швейцарией.

«Почему Олаф Шольц, когда разговаривал по телефону с [президентом РФ Владимиром] Путиным, а он же с ним говорил, не спросил его, готов ли он согласиться на перемирие на основе этого плана? Очевидно, этого в разговоре не было», — заявила Вагенкнехт.

Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждалась тема ситуации на Украине. В ходе беседы президент России назвал канцлеру Германии условия, которые могут лечь в основу возможных договоренностей по Украине. Соглашение о мире должно учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, после своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Путиным, в том числе по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. В этот же день президент России на заседании СБ РФ выразил готовность к переговорам по ситуации на Украине, подчеркнув, что они должны учитывать существующие территориальные реалии и привести к долгосрочному миру.

8 февраля в интервью изданию New York Post Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Путиным по Украине, не назвав дату. Издание не привело точную цитату Трампа о состоявшемся разговоре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля не подтвердил и не опроверг информацию о контактах Путина и Трампа по Украине.