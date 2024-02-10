Берлин, 10 февраля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт не исключила возможности коалиции возглавляемой ею партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который ранее возглавляла экс-канцлер Германии Ангела Меркель, на фоне предстоящих в нынешнем году региональных выборов в трёх федеральных землях на востоке Германии. Она заявила об этом 10 февраля Passauer Neue Presse.

dpa/picture-alliance/ТАСС Сара Вагенкнехт

По словам Вагенкнехт, возглавляемая ею партия примет решение о коалициях после выборов в этих федеральных землях.

«Что-то должно заметно улучшиться для людей, только тогда мы войдём в правительство. Но мы, конечно, будем обсуждать это и с ХДС/ ХСС», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января из данных опроса исследовательской компании Wahlen стало известно, что партия BSW может набрать больше голосов на следующих выборах в парламент ФРГ, чем правящая Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца. При этом наибольшую поддержку партии Вагенкнехт оказали ранее голосовавшие за партию «Левые» и правую «Альтернативу для Германии» избиратели.

Новая немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» 10 января высказалась за мирные переговоры России и Украины. Отмечалось, что Вагенкнехт и её единомышленники также против продолжения поставок оружия Киеву.