Материалы с тегом «Риши Сунак»
В Крыму назвали четырёх врагов полуострова
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон за последние годы превратились во врагов Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Такие, как Байден, Макрон, Сунак или тот же Шольц и им...
10 марта 2024
Президент Индии выдвинула в парламент кандидатуру тёщи Риши Сунака
Писательницу и благотворителя Судху Мурти, которая является также тёщей премьер-министра Великобритании Риши Сунака, выдвинула в Раджья Сабху (верхнюю палату парламента Индии) президент страны Драупади Мурму. Об этом 8 марта сообщил индийский журнал The Week. Решение президента Индии поддержал...
9 марта 2024
В Лондоне признали наличие военных Великобритании на Украине
На Украине есть небольшое количество военных Вооружённых сил Великобритании, которые занимаются обеспечением защиты дипломатического персонала и помогают обучать бойцов украинской армии. Об этом заявил официальный представитель британского премьер-министра Риши Сунака, его слова привёл телеканал...
новость часа
29 февраля 2024
Сунак призвал Запад «смелее» конфисковывать активы России
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уверен, что западным странам необходимо смелее поставлять оружие Киеву, вводить санкции против России и конфисковать её замороженные активы. Он написал об этом в опубликованной 25 февраля колонке для газеты The Times. «Мы должны быть смелее в нанесении...
25 февраля 2024
Король Карл III провёл аудиенцию с Сунаком впервые после объявления о раке
Аудиенцию, которая стала первой после объявления о болезни, провёл король Великобритании Карл III с премьер-министром страны Риши Сунаком. Об этом 21 февраля сообщил телеканал CNN. Аудиенция состоялась в Букингемском дворце и ознаменовала возобновление традиционных еженедельных личных встреч...
22 февраля 2024
В Совфеде объяснили хамскую реакцию Сунака на интервью Путина
Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака об интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону — это примитивная попытка избежать ответственности и уйти от признания правды, заявил 11 февраля сенатор от Крыма, член международного комитета Совета...
11 февраля 2024
Захарова иронично ответила хамившим из-за интервью Путина Шольцу и Сунаку
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично ответила канцлеру Германии Олафу Шольцу и премьер-министру Великобритании Риши Сунаку после их высказываний об интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. «Шольц ослушался приказа США не...
11 февраля 2024
Сунак оскорбительно высказался об интервью Путина Карлсону
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил в эфире Sky News. Глава британского правительства назвал «смехотворным» высказывание российского лидера об ответственности...
11 февраля 2024
Сунак заявил о готовности отразить «нападение» со стороны России
Вооружённые силы Великобритании были бы готовы отразить «нападение» со стороны России, если бы Москва решила его осуществить, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак. «Да. Моя первая задача — гарантировать нашу общую безопасность», — сказал Сунак, отвечая на вопрос ведущего...
6 февраля 2024
Король Великобритании Карл III продолжит работу во время лечения от рака
Король Великобритании Карл III продолжит еженедельно встречаться с премьер-министром страны Риши Сунаком в период лечения от рака. Об этом 5 февраля сообщили телеканал Sky News и вещательная корпорация BBC. Согласно заявлению, распространённому Букингемским дворцом, король продолжит заниматься...
новость часа
6 февраля 2024
В США назвали договор о безопасности Лондона и Киева провокацией
Заключённый в середине января «исторический» договор между Великобританией и Украиной о гарантиях безопасности не сулит ничего хорошего для разрешения украинского конфликта и является провокацией. Такое мнение в статье для Responsible Statecraft (RS) выразила журналистка из США Ева Оттенберг...
22 января 2024
В Британии группа депутатов попросила вынести вотум недоверия Сунаку
В Великобритании группа депутатов направила письма, в которых требует инициировать вотум недоверия премьер-министру королевства Риши Сунаку. Причиной подобной просьбы послужило принятие в нижней палате британского парламента закона о депортации мигрантов в Руанду, сообщает телеканал Sky News...
18 января 2024
У Сунака возникли разногласия с Зеленским по формулировкам гарантий Киеву
Премьер-министр Британии Риши Сунак и глава киевского режима Владимир Зеленский по-разному сформулировали гарантии безопасности для Украины в рамках соглашения, заключённого между Лондоном и Киевом, сообщила газета «Украинская правда». Журналисты отмечают, что Зеленский на совместной...
14 января 2024
В Киеве сочли провалом соглашение с Лондоном
Соглашение, подписанное 12 января между Киевом и Лондоном во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в украинскую столицу, стало полным провалом. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин». «Это просто провал, провал не просто нашей...
13 января 2024
Посольство России прокомментировало соглашение Британии и Украины
Новое соглашение о сотрудничестве между Британией и Украиной в сфере безопасности не оставляет Киеву шансов выйти из конфликта переговорным путём. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне. В документе, который процитировало «РИА Новости», отмечается, что британская сторона...
13 января 2024
В Верховной раде указали на напрасность гарантий безопасности от Лондона
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, комментируя подписание Киевом и Лондоном соглашения о гарантиях безопасности для Украины 12 января, указал на бесполезность этого договора. «Полную гарантию может дать только страховой полис! Ищите дальше какие-то гарантии… в мире, в котором их не...
13 января 2024
Сунак пообещал артиллерию и дальнобойные ракеты в новом пакете помощи Киеву
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января пообещал предоставить Украине в рамках нового пакета военной помощи дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские боеприпасы. «Великобритания объявляет о своём самом большом пакете оборонной помощи Украине стоимостью £2,5 млрд. Он...
12 января 2024
Британия и Украина подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности
Великобритания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Подписание документа состоялось 12 января в ходе официального визита премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунака в Киев. Соглашение будет действовать десять лет. В правительстве Британии ранее заявили, что...
12 января 2024
Сунак прибыл на Украину с официальным визитом
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом 12 января глава британского правительства написал в социальной сети X (бывш. Twitter). «Я на Украине», — написал он. Там же Сунак пообещал продолжение поддержки киевского режима со стороны Британии...
12 января 2024
В Британии анонсировали «историческое» соглашение между Лондоном и Киевом
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе официального визита в Киев 12 января подпишет с главой киевского режима Владимиром Зеленским «историческое соглашение». Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства. Соглашение коснётся сотрудничества двух государств в сфере...
12 января 2024