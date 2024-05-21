Лондон, 21 мая, 2024, 08:17 — ИА Регнум. День позора для Великобритании объявил британский премьер-министр Риши Сунак в связи со скандалом с заражением тысяч пациентов вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирусом гепатита С. Об этом 20 мая пишет The Guardian.

Заражения произошли в Великобритании в 1970–1980-х годах. Скандал связан с выдачей пациентам Национальной системы здравоохранения препаратов крови, зараженных вирусом гепатита С и ВИЧ. У большей части пострадавших был диагноз «гемофилия» либо нарушение свёртываемости крови.

Таким пациентам вводили препарат фактора свёртывания крови VIII, который производили в США. Донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе люди, принимавшие наркотики, и заключённые. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года.

По итогам пятилетнего расследования, с 1970 по 1990 годы гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тысяч человек, из них три тысячи умерли.

Сунак публично принёс извинения от имени правительства Великобритании всем пострадавшим семьям и уточнил, что размер материальной компенсации объявят 21 мая.

«Это день позора для британского государства», — подчеркнул Сунак, заявив, что власти на протяжении десятилетий демонстрировали «моральный провал». Премьер добавил, что такой ситуации не должно было случиться никогда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у трёх женщин в США после прохождения косметологических процедур диагностирован ВИЧ. Выяснилось, что все заразившиеся женщины посещали салон красоты VIP Beauty Salon and Spa в Альбукерке в Нью-Мексико, который закрыли в 2018 году после выявленных нарушений.

Отмечается, что это первые документально подтверждённые случаи заражения вирусом во время косметической процедуры с использованием игл.

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