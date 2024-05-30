Лондон, 30 мая, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Британский парламент был официально распущен в четверг, 30 мая, в связи с проведением 4 июля всеобщих выборов. Сообщение об этом появилось на его сайте.

Christian Charisius/Global Look Press

«Роспуск парламента состоялся в четверг, 30 мая 2024 года. Все дела в Палате общин и Палате лордов подошли к концу. В настоящее время нет депутатов, и все места в Палате общин остаются вакантными до всеобщих выборов 4 июля 2024 года», — говорилось в сообщении.

Роспуск парламента перед выборами — стандартная процедура. Церемонию его открытия с новым составом планируют провести 17 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая стало известно о проведении досрочных выборов в Великобритании. Причины их проведения не раскрывались. Газета The Times сделала предположение, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил воспользоваться моментом по падению инфляции в стране. Так, к моменту прихода в кабинет премьера инфляция была на уровне 11,1% против 2,3% на данный момент.

Согласно британскому законодательству, выборы в парламент должны пройти до января 2025 года.

Ранее издание Financial Times писало, что депутаты из Консервативной партии Великобритании могут попытаться сместить Сунака. Как говорится в материале, планировать необходимые для этого шаги помогают предшественники нынешнего главы правительства — Борис Джонсон и Лиз Трасс. По словам представителя парламента, который планирует заявить об утрате доверия к премьеру, людям не нравится Сунак, что подтверждается опросами и исследованиями в фокус-группах.

В беседе с ИА Регнум руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева предположила, что победу одержат лейбористы, которые продолжат внешнеполитический курс консерваторов. По её словам, на это указывают все опросы и социологические исследования.