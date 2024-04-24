Москва, 24 апреля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Заявление властей Британии о наращивании военного потенциала объясняются их желанием замаскировать экономические трудности в стране, заявил 24 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

IMAGO/FOT. TEDI/NEWSPIX/Global Look Press Премьер-министр Британии Риши Сунак

Так он прокомментировал высказывания премьер-министра Британии Риши Сунака, ранее заявившего, что Лондон переводит обороонную промышленность страны в режим войны, а Киеву будет помогать столько, сколько потребуется.

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