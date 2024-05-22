Лондон, 22 мая, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести досрочные выборы в парламент.

Иван Шилов ИА Регнум Карл III

«Ранее сегодня в разговоре с Его Величеством королем [Карлом III] я попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу, и у нас будут всеобщие выборы 4 июля», — заявил Сунак.

По его словам, он призвал британцев выбрать, хотят ли они опираться на достигнутый прогресс или «рискнуть и оказаться вновь в самом начале, без плана, без ясности».

Вместе с тем премьер добавил, что выборы пройдут в «самой опасной» мировой обстановке со времён холодной войны.

Как передавало ИА Регнум, газета The Times сделала предположение, что Сунак решил воспользоваться моментом по падению инфляции в стране. Так, к моменту прихода в кабинет премьера инфляция была на уровне 11,1% против 2,3% на данный момент.

Согласно британскому законодательству, выборы в парламент должны пройти до января 2025 года.