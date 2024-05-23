Москва, 23 мая, 2024, 17:51 — ИА Регнум. На выборах в Великобритании победу одержат лейбористы, которые продолжат внешнеполитический курс консерваторов. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 23 мая высказала руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева.

Иван Шилов ИА Регнум

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести досрочные выборы.

Ананьева отметила, что после роспуска парламента в Великобритании начнётся предвыборная борьба, и партии начнут активно работать над своими предвыборными манифестами, которые будут опубликованы за три-четыре недели до выборов.

«Победу на выборах в Великобритании одержат лейбористы. На это указывают все опросы и социологические исследования. Лейбористы будут иметь значительное преимущество на этих выборах. Сейчас вопрос только в том, насколько катастрофичным будет поражение консерваторов: будет ли оно очень серьёзным или менее значительным», — отметила руководитель Центра британских исследований РАН.

Она добавила, что во внешней политике Великобритании установился двухпартийный консенсус, поэтому лейбористы продолжат внешнеполитический курс консерваторов.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер занимает антироссийскую позицию, а Лейбористская партия поддерживает Украину. Так, в феврале Стармер посетил Киев и встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В середине мая «теневые» министры обороны и иностранных дел Великобритании Джон Хили и Дэвид Лэмми также посетили Киев и пообещали поддержку киевскому режиму до окончания конфликта, отметила Ананьева.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что в разговоре с королём Карлом III он попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу. Всеобщие выборы состоятся 4 июля. По его словам, он призвал британцев выбрать, хотят ли они опираться на достигнутый прогресс или «рискнуть и оказаться вновь в самом начале, без плана, без ясности». Вместе с тем премьер добавил, что выборы пройдут в «самой опасной» мировой обстановке со времён холодной войны.

Газета The Times сделала предположение, что Сунак решил воспользоваться моментом по падению инфляции в стране. Так, к моменту прихода в кабинет премьера инфляция была на уровне 11,1% против 2,3% на данный момент. Согласно британскому законодательству, выборы в парламент должны пройти до января 2025 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что досрочные выборы в британский парламент не повлияют на отношения Лондона и Москвы. Он отметил, что это внутреннее дело Великобритании. Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе и Великобритании. И не терпит, когда это делают другие страны — в том числе Великобритания, добавил представитель Кремля. Он отметил, что сегодня невозможно усмотреть какие-либо политические силы в Великобритании с трезвым подходом к отношениям с Россией.