Лондон, 23 апреля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Великобритания направит свои истребители Typhoon в Польшу в 2025 году, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.

Airwolfhound

«Могу также объявить, что в следующем году мы разместим здесь истребители Typhoon Королевских ВВС, показав, как серьезно мы относимся к этому вопросу. Мы хотим помогать в патрулировании польского воздушного пространства», — сказал Сунак на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Как передавало ИА Регнум, в феврале издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные социологического опроса писало, что большинство граждан Польши (69,3%) выступают за то, чтобы власти республики защищали воздушное пространство над приграничными территориями Украины.

Так, гражданам был задан вопрос: «должна ли Польша начать переговоры с НАТО и Украиной на тему защиты поляками воздушного пространства над приграничной территорией Украины». Такое соглашение позволит Варшаве сбивать российские ракеты над территорией Украины, пишет издание. Данную идею с переговорами поддержали 69,3% опрошенных, против высказались 17,6%. При этом 13,1% опрошенных заявили, что не имеют мнения по этому поводу.

Вместе с тем 22 апреля в интервью изданию Fakt президент Польши Анджей Дуда допустил размещение на польской территории ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши, союзника НАТО, есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

Тускв свою очередь заявил, что обстоятельства, побудившие Дуду высказаться о возможном размещении в стране ядерного оружия, не до конца ясны. По его словам, инициативы в этой сфере должны быть хорошо подготовлены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил журналистам, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя американское ядерное оружие.

Дуда позднее пояснил, что решение о размещении в Польши ядерных сил США ещё не принято. Одновременно он высказал предположение, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области.

В случае, если американское ядерное оружие появится на территории Польши, Россия действительно может ответить размещением ядерных сил в Калининградской области, отметил в беседе с ИА Регнум капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.