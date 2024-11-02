Лондон, 2 ноября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Лидером Консервативной партии Британии после ухода с этого поста бывшего британского премьер-министра Риши Сунака избрали экс-министра торговли Кеми Бэйднок. Об этом 2 ноября сообщил телеканал Sky News.

ANDY RAIN/ЕРА/ТАСС Новый лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Бэйднок

За Бэйднок проголосовали 53 806 членов партии, за её конкурент Роберта Дженрика — 41 388 голосов.

«Пришло время говорить правду, защищать наши принципы, планировать будущее, пересмотреть нашу политику и то, как мы думаем. А также вдохнуть в партию и в страну новую жизнь, которую они заслуживают», — заявила новый лидер после избрания.

Бэйднок возглавляла министерство торговли с февраля 2023 года по июль 2024 года. В 2022 году она уже выставляла кандидатуру на пост главы партии, но выбыла после четвёртого тура голосования, получив меньше всего голосов — 59.

Как передавало ИА Регнум, в июле консерваторы на выборах в палату общин — нижнюю палату парламента Великобритании уступили Лейбористской партии и утратили статус правящей партии. Сунак после этого объявил об уходе в отставку, он также покинул пост лидера политического объединения.

5 июля премьер-министром Великобритании стал лидер лейбористов Кир Стармер. Он получил мандат на формирование правительства от короля Карла III.