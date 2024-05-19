Москва, 19 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. На Западе не осталось политиков, которые выступали бы на основе фактов, заявил 19 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Лавров

«Заявлять, что Россия перекрыла газ! Причём никто из них не краснеет <…> На Западе сейчас нет политиков, которые готовы разговаривать на прагматичной основе и на основе фактов», — заявил дипломат.

Лавров добавил, что западные политики не признают факты, перевирают их, пытаются завести население и избирателей на то, чтобы не препятствовали тупиковому и катастрофическому для Европы курсу.

Глава МИД отметил, что в перекрытии газа Россию обвиняет не только премьер-министр Великобритании Риши Сунак, но и канцлер Германии Олаф Шольц. Как добавил министр, Шольцу американцы взорвали газопроводы «Северные потоки», которые призваны были обеспечивать дальнейшее процветание Германии.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Шольц заявил, что Россия якобы сама прекратила экспорт энергоносителей в Европу, и это стало причиной роста цен в ЕС. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявления Шольца «наглой ложью». Он напомнил, что власти Германии сами отказались от закупок российского газа, а теперь вынуждены «изворачиваться и врать».

Эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ИА Регнум заявил, что Россия никогда не перекрывала поставки газа в Европу. По словам эксперта, они сократились из-за недружественных действий европейских стран, а также санкционного давления.