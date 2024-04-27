Лондон, 27 апреля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Лондон продолжит предоставлять киевскому режиму военную помощь до 2030 года. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак в колонке для газеты The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Британия стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии, они были подписаны во время визита в Киев в январе.

«Теперь мы обязуемся поддерживать Украину, по крайней мере на текущем уровне, до конца десятилетия», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января Сунак пообещал предоставить Украине в рамках нового пакета военной помощи дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские боеприпасы. Также он пообещал продолжить подготовку украинских военнослужащих.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 24 апреля на совместной пресс-конференции с Сунаком заявил, что Германия и Британия оказывают поддержку Украине, но не воюют с Россией. По его словам, этот конфликт не должен превратиться в противостояние с НАТО.

Посольство России в Британии 23 апреля заявило, что новый пакет военной помощи киевскому режиму является отчаянной попыткой изменить динамику конфликта с помощью очередной подачки, но она безвозвратно канет в «чёрную дыру». Дипломаты подчеркнули, что правящая в Британии Консервативная партия теряет популярность и пытается улучшить свой имидж в преддверии выборов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 апреля заявил, что Киев подталкивают к войне «до последнего украинца», выгодной США.