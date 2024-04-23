Лондон, 23 апреля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о переводе оборонной промышленности королевства в военный режим. Об этом 23 апреля сообщает портал Interia. pl

JASON ALDEN/POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

«Мы переведём британскую оборонную промышленность в режим войны», — сказал он на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады в ходе визита в Польшу.

Сунак добавил, что Киеву будет предоставлена военная поддержка как минимум текущего уровня до тех пор, пока она будет необходима.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 и 2023 годах Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму £2,3 млрд ($2,9 млрд) в год. Киевский режим в числе прочего получил от Лондона дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 апреля заявил, что Киев подталкивают к войне «до последнего украинца», выгодной США.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона всё ещё готова к проведению переговоров по Украине и никогда не отказывалась от диалога по стабильности. Российский лидер подчёркивал, что Москва никогда не прерывала диалог, это сделал Киев по прямой команде от США и Британии.