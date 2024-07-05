Лондон, 5 июля, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Риши Сунак заявил, что покинет свой пост по итогам выборов в парламент. При этом, несмотря на поражение своей партии, он смог переизбраться в палату общин парламента страны от округа Ричмонд в Северном Йоркшире.

President.gov.ua Риши Сунак

Сунак стал самым молодым премьер-министром, когда возглавил «консерваторов» в 2022 году.

«Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя», — сказал Сунак телеканалу Sky News.

Отмечается, что лидер партии, победившей на выборах в парламент, становится премьер-министром страны и формирует правительство.

Как сообщало ИА Регнум, в Великобритании на парламентских выборах уверенную победу одерживает оппозиционная Лейбористская партия, которая набирает 410 из 650 мест в палате общин, об этом говорят неофициальные данные единого экзитпола.

Министр обороны Великобритании Грант Шапсс проиграл выборы и потерял место в парламенте страны.

Победа Лейбористской партии не изменит отношение страны к России. Такое мнение высказала руководитель Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елена Ананьева.