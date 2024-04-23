Лондон, 23 апреля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о выделении £500 млн ($617 млн) на военную помощь Украине в ходе визита в Польшу 23 апреля. Об этом сообщает канцелярия британского премьера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

Британия намерена выделить Киеву «крупнейший в истории пакет военной помощи», что доведёт общий объём поддержки Украины в текущем финансовом году до 3 млрд фунтов, говорится в сообщении. Средства пойдут на закупку боеприпасов, беспилотников, средств противовоздушной обороны и инженерной поддержки.

Кроме того, Лондон передаст Киеву крупнейший пакет военного оборудования для применения на море, в воздухе и на суше. В него войдут 60 лодок, в том числе водолазные катера, а также морские орудия; более 1600 ударных ракет и ракет ПВО, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow; 160 защищённых мобильных автомобилей «Хаски», 162 бронемашины и 78 вездеходов, почти 4 млн патронов к стрелковому оружию.

Новый пакет помощи, заявил Сунак, расширит возможности Украины в «борьбе с Россией».

Как сообщало ИА Регнум, 12 января британский премьер пообещал предоставить Украине в рамках нового пакета военной помощи дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские боеприпасы. В 2022 и 2023 годах Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму £2,3 млрд ($2,9 млрд) в год. Киевский режим в числе прочего получил от Лондона дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.