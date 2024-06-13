Лондон, 13 июня, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Объявление о выделении Украине нового пакета помощи на £242 млн (около $310 млн по текущему курсу) сделает премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе саммита G7 в Италии. Об этом сказано 12 июня в сообщении, распространённом британским правительством.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

«Премьер-министр объявит о выделении до £242 млн на двустороннюю помощь Украине, чтобы содействовать обеспечению ее срочных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также заложить фундамент для долгосрочного экономического и социального развития и реконструкции», — уточняется в документе.

Общий объём помощи, которую Соединённое Королевство выделило Украине, составляет £12,7 млрд фунтов ($16,25 млрд). При этом Сунак отметил, что Лондон намерен делать всё возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту, и поэтому продолжит оказывать поддержку Киеву.

Кроме того, премьер Британии обсудит с другими членами «Большой семёрки» тему использования замороженных российских активов для нужд Украины, а также ситуацию на Ближнем Востоке, проблему нелегальной миграции и отношения с Китаем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) планируют создать фонд, в который будут направлять доходы от замороженных российских активов. Фонд предполагается создать при международной организации, такой как Всемирный банк. США, Великобритания, Япония и другие страны внесут в него вклад в виде займов. Фонд будет предоставлять помощь Украине в виде пожертвований. Это юридически позволит киевскому режиму не возвращать деньги.

Государственный министр Британии по делам Европы Нусрат Гани отмечала, что новые предложения о механизмах передачи Украине замороженных российских активов страны G7 представят перед июньским саммитом. Она добавила, что Лондон продолжает вести тесную работу с союзниками по этому вопросу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя обсуждение на Западе способов передать Киеву российские активы, напомнила, что в случае положительного решения ЕС столкнётся с серьёзными ответными мерами. Она подчеркнула, что споры и претензии необходимо решать в суде и на основании одинаковых для всех законов и правил.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в России также есть средства западных стран, замороженные в качестве ответных мер. Москва будет индивидуально реагировать на каждый случай изъятия российских активов, добавил министр.