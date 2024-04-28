Лондон, 28 апреля, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Депутаты из Консервативной партии Великобритании могут попытаться сместить премьер-министра королевства Риши Сунака после выборов в муниципальные, местные и региональные органы власти, которые пройдут 2 мая, пишет газета Financial Times (FT).

President.gov.ua Риши Сунак

Как говорится в материале, планировать необходимые для этого шаги помогают предшественники нынешнего главы правительства — Борис Джонсон и Лиз Трасс.

По словам неназванного парламентария, который планирует заявить об утрате доверия к премьеру, людям не нравится Сунак, что подтверждается опросами и исследованиями в фокус-группах.

«В текущей ситуации, если бы Сунак нашёл способ исцелять больных раком, избиратели бы только разозлились на него за то, что он не сделал этого раньше», — отметил он.

Противники британского премьера рассчитывают, что позиции Сунака существенно пошатнутся после муниципальных выборов, сказано в материале. Согласно прогнозам, консерваторов ждёт череда болезненных поражений и потеря кресел в местных советах. Часть представителей партии считает, что Сунак приведёт их к сокрушительному поражению на выборах в палату общин.

При этом на британском политическом горизонте не просматривается никого, кого можно было бы назвать реальной альтернативой Сунаку в роли главы его партии и правительства страны, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, за последние пять лет уже три премьер-министра Великобритании от консерваторов покинули этот пост. В июне 2019 года полномочия главы правительства сложила Тереза Мэй. Сменивший её Борис Джонсон ушёл с поста в сентябре 2022 года. Затем главой правительства стала Лиз Трасс, но продержалась на посту премьер-министра лишь полтора месяца — меньше, чем любой другой глава правительства в британской истории.