Берлин, 24 апреля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Германия и Британия договорились расширить своё присутствие в Прибалтике и проводить в регионе военные учения. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Берлине канцлера ФРГ Олафа Шольца и британского премьера Риши Сунака.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Мы будем усиливать наше присутствие, в том числе за счёт совместных учений», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Берлин и Лондон договорились углублять оборонное сотрудничество, а также дальше развивать возможности и оперативную совместимость вооружённых сил.

Необходимость подобных действий объясняется якобы существующей угрозой со стороны России.

Как ранее передавало ИА Регнум, Шольц на совместной пресс-конференции с Сунаком заявил, что Германия и Британия оказывают поддержку Украине, но не воюют с Россией. По его словам, этот конфликт не должен превратиться в противостояние с НАТО.

Ранее МИД РФ заявил, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В пример дипведомство привело такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.

Укрепление и расширение НАТО происходит на фоне риторики о необходимости защиты от якобы российской агрессии. Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у России нет никаких планов воевать со странами НАТО.