Лондон, 5 июля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III в ходе аудиенции в Букингемском дворце принял отставку премьер-министра Риши Сунака, сообщила 5 июля королевская пресс-служба.

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«Достопочтенный член парламента Риши Сунак провёл аудиенцию с королём сегодня утром и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество любезно принял», — говорится в заявлении.

Также королевская пресс-служба информировала, что лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III.

Как передавало ИА Регнум, Лейбористская партия победила на выборах в палату общин — нижнюю палату парламента Великобритании, обеспечив себе больше половины из 650 мест. Лейбористы займут по меньшей мере 401 место в нижней палате, что гарантирует возможность формирования правительства. Консерваторы пока получают 110 мест, либеральные демократы — 68.

Сунак признал поражение консерваторов на выборах и заявил, что покидает пост премьер-министра. Также он извинился перед британским народом после разгромного поражения консерваторов на выборах в парламент.

Риши Сунак возглавлял правительство с 25 октября 2022 года по сегодняшний день.

По мнению руководителя Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елены Ананьевой, победа лейбористов не изменит отношение страны к России. Она напомнила, что лейбористы зарекомендовали себя как партия, поддерживающая киевский режим.