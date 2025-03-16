Москва, 16 марта, 2025, 23:01 — ИА Регнум. Исторической традицией Великобритании являются грабёж и убийства. Об этом 16 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Global Look Press

Дипломат в Telegram-канале прокомментировала слова бывшего премьер-министра Британии Риши Сунака, который призывал как можно скорее похитить миллиардные российские активы, пока ещё не поздно.

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль… Грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных», — отметила Захарова.

Она напомнила, как в своё время английский мореплаватель и пират Генри Морган осуществлял нападения на Вест-Индию, грабил корабли, прибрежные населённые пункты, захватил Панаму. При этом после ареста Морган избежал наказания, его назначили вице-губернатором Ямайки.

Как сообщало ИА Регнум, политики на Западе продолжают предпринимать попытки изъять замороженные российские активы, и только некоторые осознают, что это приведёт к негативным последствиям, заявил 4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам президента Владимира Путина, присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными. Кражей активов западные страны только приблизят разрушение финансовой системы, которая в течение десятилетий обеспечивала им процветание, подчеркивал глава государства.

В ответ на действия Запада Россия воспользуется доходами от замороженных активов западных инвесторов, подчёркивал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он добавил, что со стороны России уже последовал адекватный ответ на недружественные действия западных стран.