Лондон, 26 мая, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу в случае победы Консервативной партии на предстоящих всеобщих выборах. Об этом 25 мая сообщило британское издание The Daily Mail.

Иван Шилов ИА Регнум Риши Сунак

«Мы должны делать больше для нашей молодёжи, а наша молодёжь должна делать больше для нашей страны… Национальная служба даст подрастающему поколению возможность приобрести ценные жизненные навыки, внося свой вклад в развитие нашей страны», — указал Сунак.

По словам премьер-министра, инициатива предполагает, что 18-летние британцы и британки должны будут год отслужить в вооружённых силах либо посвятить 25 дней в году волонтёрской деятельности в полиции, спасательных службах, структуре здравоохранения или других организациях.

При этом Сунак отметил, что нововведение не подразумевает возвращения полноценного призыва в армию.

По данным издания The Guardian, инициативу лидера Консервативной партии раскритиковали в Лейбористской партии, члены которой назвали предложение Сунака бесполезным.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая премьер-министр Великобритании сообщил, что в разговоре с королём Карлом III попросил распустить парламент. Король удовлетворил просьбу. Всеобщие выборы состоятся 4 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что досрочные выборы в британский парламент являются внутренним делом королевства и не повлияют на отношения Лондона и Москвы.

По мнению руководителя Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елены Ананьевой, на всеобщих выборах в Великобритании победу одержат лейбористы, которые продолжат внешнеполитический курс консерваторов.