Премьер Британии пообещал ввести воинскую повинность при победе на выборах
Лондон, 26 мая, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу в случае победы Консервативной партии на предстоящих всеобщих выборах. Об этом 25 мая сообщило британское издание The Daily Mail.
«Мы должны делать больше для нашей молодёжи, а наша молодёжь должна делать больше для нашей страны… Национальная служба даст подрастающему поколению возможность приобрести ценные жизненные навыки, внося свой вклад в развитие нашей страны», — указал Сунак.
По словам премьер-министра, инициатива предполагает, что 18-летние британцы и британки должны будут год отслужить в вооружённых силах либо посвятить 25 дней в году волонтёрской деятельности в полиции, спасательных службах, структуре здравоохранения или других организациях.
При этом Сунак отметил, что нововведение не подразумевает возвращения полноценного призыва в армию.
По данным издания The Guardian, инициативу лидера Консервативной партии раскритиковали в Лейбористской партии, члены которой назвали предложение Сунака бесполезным.
Как передавало ИА Регнум, 22 мая премьер-министр Великобритании сообщил, что в разговоре с королём Карлом III попросил распустить парламент. Король удовлетворил просьбу. Всеобщие выборы состоятся 4 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что досрочные выборы в британский парламент являются внутренним делом королевства и не повлияют на отношения Лондона и Москвы.
По мнению руководителя Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елены Ананьевой, на всеобщих выборах в Великобритании победу одержат лейбористы, которые продолжат внешнеполитический курс консерваторов.