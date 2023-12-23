Материалы с тегом «ОЗХО»
Россия удержит часть взноса в ОЗХО
Россия не будет платить взносы для навязанной США группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом 23 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия совместно с некоторыми нашими партнёрами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится...
23 декабря 2023
Россия выйдет из исполнительного совета ОЗХО в мае 2024 года
Россия прекратит членство в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в мае 2024 года и останется при этом органе наблюдателем. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «РИА Новости». В конце ноября РФ не переизбрали в Исполнительный совет...
23 декабря 2023
Путин назначил нового посла РФ в Нидерландах
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Тарабрина новым послом РФ в Нидерландах и по совместительству полпредом РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Соответствующий указ опубликован 5 декабря на официальном портале правовой информации. «Назначить Тарабрина...
5 декабря 2023
Аналитик Мендкович: ОЗХО используют для разжигания антироссийской истерии
Для России сейчас ключевым является сохранение своего места и права вето в Совете Безопасности ООН, а не в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 ноября заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Ранее...
29 ноября 2023