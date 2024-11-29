Гаага, Нидерланды, 29 ноября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Россия не видит необходимости в привлечении специалистов технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования по поводу возможного применения отравляющих веществ в зоне специальной военной операции. Об этом 29 ноября заявил посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

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По его словам, Россия не хочет подвергать опасности жизнь и здоровье международных экспертов в условиях интенсивного различных средств поражения использования на линии боевого соприкосновения, в том числе от БПЛА и различных артиллерийских систем.

«Кроме того, РФ обладает достаточной экспертизой для выявления фактов применения химического оружия и проводит национальные расследования, как того требуют положения Конвенции о запрещении химического оружия», — сказал Тарабрин журналистам.

Он добавил, что Россия намерена тщательно изучить доклад ОЗХО о применении токсичных химикатов на Украине и после этого даст свой ответ.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября в ОЗХО заявили, что химикаты были использованы 20 сентября в районе села Ильинка в Днепропетровской области, где применялись «средства борьбы с беспорядками». Эксперты исследовали корпус гранаты и два образца почвы. После тщательного анализа две назначенные ОЗХО лаборатории подтвердили, что собранные образцы содержали следы слезоточивого газа.

25 ноября заявил замминистра промышленности и торговли РФ, глава российской делегации на 29-й конференции государств — участников ОЗХО Кирилл Лысогорский заявил, что нота техсекретариата ОЗХО о якобы применении токсичных химикатов на Украине сравнима с театром абсурда.

Россия передала ОЗХО уже более 30 нот, подтверждающих применение Украиной запрещённых веществ. Две из них были направлены в октябре и ноябре. Киевский режим продолжает системно применять токсичные химикаты против Вооружённых сил РФ, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне специальной военной операции, подчеркнул Лысогорский.

10 октября в посольстве РФ в США заявили, что Украина при активном содействии западных стран планирует совершить в зоне проведения СВО серию провокаций, направленных против России, в том числе с применением отравляющих веществ. В дипмиссии добавили, что обладают достоверной информацией о намерении обвинить Россию в нарушении КЗХО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ВСУ систематически применяют токсичные химикаты против ВС РФ и мирного населения. По её словам, киевские формирования, в частности, регулярно применяют хлор, аммиак, аммиачную селитру, серную кислоту, Би-Зет и хлорпикрин.