Гаага, Нидерланды, 18 ноября, 2024, 23:36 — ИА Регнум. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что были обнаружены следы запрещённого в военных действиях токсичного химиката в образцах, взятых в октябре в Днепропетровской области на Украине.

Christophe Gateau/dpa/ТАСС

По информации ОЗХО, химикаты были использованы 20 сентября в районе села Ильинка в Днепропетровской области, где, как сообщается, применялись «средства борьбы с беспорядками». ОЗХО направила туда экспертов для сбора доказательств и анализа ситуации.

«Отчёт ОЗХО о визите технической миссии на Украину подтверждает наличие токсичного химического вещества 2-хлорбензилиденмалононитрила, известного как CS», — говорится в заявлении организации в соцсети Х.

Эксперты исследовали корпус гранаты и два образца почвы. После тщательного анализа две назначенные ОЗХО лаборатории подтвердили, что собранные образцы содержали следы слезоточивого газа.

«Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использование таких веществ в военных действиях запрещено», — заключили в ОЗХО.

10 октября в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что Украина при активном содействии западных стран планирует совершить в зоне проведения СВО серию провокаций, направленных против России, в том числе с применением отравляющих веществ. В дипмиссии добавили, что обладают достоверной информацией о намерении обвинить РФ в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

Как сообщало ИА Регнум, Россия довела до Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) озабоченности относительно возможных химических провокаций на Украине. Об этом 14 октября заявил постпред РФ при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин, комментируя итоги очередной сессии Исполнительного совета организации.

9 октября Москва передала в Технический секретариат ОЗХО результаты расследования случаев применения Киевом химического оружия для их распространения среди участников организации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 октября заявила, что ВСУ систематически применяют токсичные химикаты против ВС РФ и мирного населения. По её словам, киевские формирования, в частности, регулярно применяют хлор, аммиак, аммиачную селитру, серную кислоту, Би-Зет и хлорпикрин.

8 октября командир одной из групп спецназа «Ахмат» сообщил, что ВСУ используют боеприпасы с отравляющими веществами при атаках в Курской области. Боец уточнил, что украинские подразделения применяют вещества с производными промышленного хлорциана, хлора и фосгена.