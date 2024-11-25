Гаага, Нидерланды, 25 ноября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) более 30 нот, подтверждающих применение Украиной запрещённых веществ. Об этом 25 ноября сообщил замминистра промышленности и торговли РФ, глава российской делегации на 29-й конференции государств — участников ОЗХО Кирилл Лысогорский.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Он отметил, что киевский режим продолжает системно применять токсичные химикаты против Вооружённых сил РФ, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Лысогорский сообщил, что соответствующие подтверждения на основе анализов проб передаются в технический секретариат ОЗХО для распространения среди стран — участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), а также в Совет Безопасности и Генассамблею ООН.

«Таких нот передано уже более 30. Недавно, буквально в октябре и в ноябре, переданы две ноты, подтверждающие применение украинскими вооруженными силами запрещённых химических веществ», — сказал Лысогорский.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября в посольстве РФ в США заявили, что Украина при активном содействии западных стран планирует совершить в зоне проведения СВО серию провокаций, направленных против России, в том числе с применением отравляющих веществ. В дипмиссии добавили, что обладают достоверной информацией о намерении обвинить Россию в нарушении КЗХО.

Постпред РФ при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин 9 октября отметил, что Москва передала в техсекретариат ОЗХО результаты расследования случаев применения Киевом химического оружия для их распространения среди участников организации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 октября заявила, что украинские вооружённые формирования систематически применяют токсичные химикаты против ВС РФ и мирного населения. По её словам, киевские формирования, в частности, регулярно применяют хлор, аммиак, аммиачную селитру, серную кислоту, Би-Зет и хлорпикрин.

8 октября командир одной из групп спецназа «Ахмат» сообщил, что ВСУ используют боеприпасы с отравляющими веществами при атаках в Курской области. Боец уточнил, что украинские подразделения применяют вещества с производными промышленного хлорциана, хлора и фосгена.