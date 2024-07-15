Гаага, Нидерланды, 16 июля, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Запад активно работает с техническим секретариатом в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с целью обвинить Россию в применении химоружия. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Mil.ru Защита от химического оружия

«Они работают и дальше продолжат работать. Мы этому всячески противодействуем и пытаемся на конкретных фактах показать несостоятельность всех этих усилий… Мы не сидим без дела и тоже готовимся», — заверил спикер.

Он добавил, что западные государства пока не предпринимают шагов, свидетельствующих о начале процесса инициирования против России механизмов, ранее применявшихся в отношении Сирии (лишение определённых прав). При этом идёт подготовка общественного мнения к тому, что могут быть организованы провокации и выдвинуты обвинения в адрес России, заключил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля постпред России при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин обвинил Украину в грубейшем нарушении конвенции о химоружии, поскольку Киев применяет полноценные боевые отравляющие вещества. Москва разделяет обеспокоенность развивающихся стран по поводу попыток обвинить участвующие в конвенции государства в использовании химоружия на основе утверждений СМИ, что происходит в отношении России, продолжил он. Посол уточнил, что ярким примером дезинформационной кампании являются обвинения в якобы использовании российскими военными химических средств борьбы с беспорядками.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов 8 июля на брифинге в Министерстве обороны России заявил, что в ходе проведения специальной военной операции российские военные зафиксировали свыше 400 случаев применения Киевом нелетальных токсичных химикатов. Он также рассказал, что США и ФРГ вместе с Киевом и техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в очередной раз хотят обвинить Россию в якобы применении химического оружия в зоне СВО. Начальник войск РХБЗ отметил что Вашингтон уже выделил на эти цели порядка 400 тыс. долларов.