Москва, 13 мая, 2024, 20:16 — ИА Регнум. России необходимо выполнить все задачи, стоящие перед ней в рамках нынешней спецоперации на Украине. Только тогда удастся заставить международные инстанции, включая Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уважать позицию российской стороны, которая указывает на неоднократные инциденты с применением химического оружия украинскими формированиями, сопровождающиеся попытками возложить ответственность за эти атаки на Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя информацию о том, что в одном их районов ДНР зафиксировано применение боевиками киевского режима химического оружия.

Применение в вооружённых конфликтах химического оружия, в том числе против гражданского населения, и одновременные обвинения в этом противоположной стороны стало, к сожалению, нормой, к которой прибегают Запад и его союзники в противостоянии с неугодными силами.

«То же самое было в Сирии, в городе Дума, где в использовании химоружия обвиняли правительственные войска. Такая же технология используется на Украине. Применяют химические отравляющие вещества, обвиняют Россию. В ходе СВО это происходило уже не раз. Мы обращаемся в ОЗХО, предоставляем документы в ОЗХО, в Совет безопасности ООН. Везде представляем документы, где положено. Другое дело, что сегодня практически все структуры ангажированы, зависимы от США и их союзников, которые стоят за Украиной. Мы продолжаем всё делать в соответствии с международным правом. Сегодня в мироустройстве, в котором Запад определяет правила для всех, он определил, что «во всём виновата Россия». Будет изменено мироустройство — эти правила, естественно, тоже будут меняться. Надо идти к победе в спецоперации, фиксируя попутно все случаи, собирая доказательства. И добиваться, чтобы нас начали слышать», — прокомментировал Кошкин.

Украинские военные применили боевые отравляющие вещества против мирных жителей в селе Семёновка Ясиноватского района Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказал эвакуированный из зоны боёв местный житель.

«Какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: одышка, вкус во рту (типа миндаля и металла), задыхались люди, рвота открывалась у людей», — привёл его слова телеканал РЕН ТВ.

Собеседник добавил, что боеприпас был сброшен с украинского беспилотника, но угодил в большое дерево, которое росло рядом с погребом, где сидели мирные жители, не попав точно в подвал.

О применении отравляющих веществ рассказал и другой житель села. По его словам, это произошло в конце апреля, но он до сих пор мучается кашлем. При этом сразу после атаки людям приходилось дышать через одеяла, чтобы не задохнуться.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля украинские войска применили химическое оружие у Клещеевки (ДНР). Согласно заключению эксперта, был использован боеприпасы с газом, который раздражает слизистые оболочки человека и может привести к ожогам верхних дыхательных путей.

Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин 25 марта рассказал, что ВСУ неоднократно применяли против российской армии химические боеприпасы производства США. Он отметил, что Россия регулярно обращает внимание на факты применения киевским режимом химоружия в различных международных профильных организациях.