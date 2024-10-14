Гаага, Нидерланды, 14 октября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Россия выдвинула свою кандидатуру на избрание в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на период с 2025 по 2027 год. Об этом 14 октября сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

РИА Новости/Виталий Белоусов Владимир Тарабрин

«Сейчас на два места претендуют три государства — Россия, Чехия и Северная Македония. Это означает, что будут выборы», — уточнил он.

Тарабрин назвал Северную Македонию очевидным спойлером. Он заявил, что эта страна выдвинула свою кандидатуру на прошлой неделе, хотя в настоящее время состоит в исполнительном совете, сообщило ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Пекине подписали совместное заявление об опасении из-за политизации в ОЗХО. Они также отметили важность соблюдения всех положений Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле заявил о глубокой деградации в сфере международной безопасности из-за того, что Запад балансирует на грани военного столкновения ядерных государств. США и их союзники превратили ОЗХО в инструмент реализации геополитических интересов на Ближнем Востоке и не только, отметил министр.